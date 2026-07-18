Deportes Limache se refuerza de cara a segunda rueda del Campeonato Nacional con ex seleccionado nacional

Deportes Limache anunció un nuevo fichaje de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional con la contratación de un ex seleccionado chileno.

El cuadro tomatero, que ya anunció a Leonardo Valencia, para reforzar su zona de mediocampo, disminuida con la salida de César Pinares, apunta además a levantar su posición en el torneo, donde marcha en el noveno lugar con 21 puntos, a sólo dos puntos de ingresar a zona de copas internacionales.

En sus redes sociales, los limachinos anunciaron a Dylan Escobar, proveniente de Coquimbo Unido, y con pasos en la Selección Chilena y la Universidad Católica como su nueva incorporación.

El lateral volante tuvo poca acción durante la primera rueda y esta oportunidad de recalar en el equipo que dirige Víctor Rivero le sirve para volver a ser titular de forma habitual.

El próximo desafío de Deportes Limache será en la reanudación del torneo, donde visitará a Colo-Colo este viernes 24 de julio a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental David Arellano, con el antecedente del 3-1 de la ida donde derrotaron a los Albos.

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