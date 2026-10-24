Deportes Iquique golea a Magallanes y se acerca a la liguilla de promoción

Deportes Iquique encendió la ilusión de clasificar a la liguilla de promoción tras golear por 4-1 a Magallanes en el estadio Tierra de Campeones, en el marco de la fecha 29 de la Liga de Ascenso.

Los dragones celestes pisaron al acelerador a fondo desde el inicio del partido y a los diez minutos ya iban ganando por 2-0, gracias a las anotaciones de Agustín Venezia (7') y Diego Orellana (10').

Bayron Barrera (66') aumentó las cifras para el dueño de casa, Diego Figueroa estrechó diferencias sobre el final (88') pero Thomas Jones apareció en los descuentos para sentenciar el resultado (90+1').

De esta manera, el elenco tarapaqueño escaló hasta el décimo lugar con 38 puntos, dos por debajo de la zona de promoción. La Academia, en tanto, se mantuvo cuarta con 46 unidades.

En la última fecha, Magallanes recibirá a Deportes Antofagasta desde las 17:30 horas del próximo sábado. Deportes Iquique, en tanto, visitará a Deportes Recoleta a contar de las 15:00 del domingo primero de noviembre.

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