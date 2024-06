Delegado explicó que el partido entre San Antonio Unido y la U no se autorizó porque la solicitud "no ingreso en tiempo y forma"

Solo incertidumbre ronda por estos días entorno al duelo entre San Antonio Unido y Universidad de Chile por Copa Chile, el cual debía disputarse este miércoles a contar de las 19:00 horas, pero finalmente se llevaría a cabo este el viernes.

Sin embargo, aún existe la incógnita de dónde ejercerá su localía el conjunto lila, ya que hasta el momento no existe claridad respecto a la posibilidad de que puedan disputar el compromiso en el estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

Respecto a esta problemática uno de los involucrados que sacó la voz fue el delegado presidencial provincial de Quillota, José Orrego Ramírez, quien detalló los motivos por lo cuales no se autorizó el pleito para este miércoles

En declaraciones reproducidas por radio ADN, el personero de Gobierno señaló que "la primera solicitud ingresó el día viernes a las 17:00 horas con solicitud de jugar el día miércoles a las 19:00 horas".

Acto seguido, la autoridad recordó que "el reglamento de la ley de estadio seguro establece que los encuentros de categoría C o D, la solicitud debe realizarse con tres días de anticipación. Generalmente, cuando juega un club grande, estos encuentros pasan a ser categoría A o B, y el reglamento obliga a los organizadores a que la solicitud se haga con al menos 10 días hábiles de anticipación. En ese sentido, como no ingreso en tiempo y forma, la solicitud no se podía atender".

Por último, Orrego aclaró que "la solicitud reingresó el día lunes y recién se llevará la reunión de Estadio Seguro el día de mañana, miércoles 26, a las 11:00 am, donde se va a resolver las condiciones en las cuales se va a desarrollar este encuentro".

