Definen fechas para cambio de directorio y salida de Cecilia Pérez de la presidencia de Azul Azul

El directorio de Azul Azul que preside actualmente Cecilia Pérez ya comienza a despedirse, luego de que la semana pasada los acreedores del fondo Sartor pidieran revocar la mesa directiva que administra a Universidad de Chile.

Y ya habría fecha estimada para la salida de la exministra de la testera de la sociedad anónima, pues según dio a conocer La Tercera, el lunes 16 de noviembre sería el día en que la junta de accionistas cambiaría todo el directorio.

"Un paso clave en la transición hacia una nueva administración de Azul Azul se dará este lunes 26 de octubre. Ese día, a partir de las 13:00 horas, el directorio se reunirá para fijar la fecha de la junta extraordinaria de accionistas que removerá a las actuales autoridades", publicó el citado medio.

"Desde Azul Azul afirman que lo más probable es que la junta de accionistas quede programada para el último día del plazo, es decir, el lunes 16 de noviembre, por los diversos trámites que se deben hacer y para darle tiempo suficiente a todos los accionistas para que programen su asistencia", se añadió.

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