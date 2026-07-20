Defensa de Everton criticó a hinchas chilenos tras la final perdida por Argentina: "Deseaban profundamente nuestra derrota"

Ramiro González, defensa argentino-chileno que milita en Everton, descargó su rabia en contra de los hinchas nacionales después de que la Albiceleste perdiera la final de la Copa del Mundo ante España.

Utilizando sus historias de Instagram, el exfutbolista de Colo-Colo partió señalando que "festejan los españoles. Y con ellos, festejan también los ingleses. Varios mexicanos, chilenos, franceses y portugueses. Hincharon por Cabo Verde, por Egipto, por Suiza, por Inglaterra".

En esa misma línea, el oriundo de Rosario acusó que los detractores del elenco trasandino "deseaban profundamente nuestra derrota, nuestra rendición. Hay algo en la irreverencia argentina que no toleran, no soportan, no pueden aceptar. Lloraron y se quejaron durante todo el Mundial. Dijeron que nuestro país, sin moneda ni recursos, había comprado el torneo. Que Infantino, que la FIFA, que Trump".

"Nuestra rebeldía los irrita, los enerva, los enfrenta a sus propias cobardías. Nos llaman cancheros, tramposos, sucios. Y a nosotros nos encanta, nos infla el pecho, porque de los últimos 12 mundiales, jugamos 6 finales y porque los mejores de toda la historia nacieron acá", agregó el zaguero de 35 años.

Por último, el formado en Club Atlético Alvarado afirmó que "ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda. Contra todo y contra todos. Con la frente en alto. Con Messi y Maradona. Con este orgullo que nos hace gritar vamos Argentina todavía. Y solo nosotros sabemos lo que ese 'todavía' significa. Fue un viaje hermoso. Y hasta acá llegó".

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