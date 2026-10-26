Declaran inadmisible recurso de tres clubes en contra de San Marcos de Arica y zafa de primera denuncia

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) rechazó el recurso presentado por los clubes Rangers de Talca, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe en contra de San Marcos de Arica.

El cuadro del norte del país fue acusado de presentar documentación falsa ante la Comisión para el Mercado Financiero (UCF).

La Segunda Sala declaró inadmisible la apelación de los clubes al fallo de la Primera Sala, que había determinado una multa para los ariqueños de 500 UF.

Sin embargo, los clubes decidieron apelar, pero la ANFP desistió de hacerse parte de aquella acción, la que finalmente fue declarada inadmisible.

“Por la unanimidad de los integrantes de esta Segunda Sala, se hace lugar a la presentación del abogado Carlos Espinoza y en consecuencia, se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los terceros coadyuvantes”, sentenció el tribunal.

Cabe señalar que otra causa sigue abierta contra el club nortino, y es por la supuesta presentación de documentación falsa en trimestres correspondientes a los años 2024 y 2025.

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