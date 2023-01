Darío Osorio asegura que en la Roja Sub-20 "no sentimos la presión que la adulta no haya ido al Mundial"

El mediocampista de la selección chilena Sub-20, Darío Osorio, sacó la voz en la previa del debut del combinado criollo en el Sudamericano, donde iniciarán su camino hacia el Mundial de Indonesia enfrentando a Ecuador a partir de las 21:30 horas de este viernes.

Desde Colombia, el futbolista de Universidad de Chile dejó en claro que el equipo que adiestra Patricio Ormazábal no carga con la mochila que pesa sobre la Roja mayor, que ha quedado fuera de las últimas dos citas planetarias.

En ese sentido, el nacido en Hijuelas subrayó que "no sentimos la presión que la adulta no haya ido al Mundial. Nosotros venimos a hacer nuestro Sudamericano y espero que nos vaya bien".

En la misma línea, Osorio señaló que "tenemos un poco de ansiedad por el torneo, pero veo a mis compañeros bien, motivados, concentrados y con ganas de hacer un buen Sudamericano".

Respecto al choque con la "Tricolor", el futbolista de 18 años comentó que "por lo que hemos visto, tienen jugadores rápidos, que presionan y salen rápido en contragolpe. Habrá que estar atentos".

Por último, la "joya" del cuadro laico aseguró que no le preocupan los rumores de las últimas semanas sobre una posible venta a un club europeo. "No leo nada y no he hablado nada todavía. Estoy enfocado en hacer un buen Sudamericano con la selección, ya después veré lo que pasa", remarcó.

PURANOTICIA