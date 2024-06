Darío Osorio afirma que el objetivo de Chile en Copa América es avanzar lo más posible

La Selección chilena se alista para debutar en la Copa América de Estados Unidos. La Roja enfrentará este viernes a las 20:00 horas a Perú, en un duelo donde el combinado nacional llega con algunos jugadores en duda por problemas físicos.

Uno de ellos es Darío Osorio, uno de los jugadores criollos de mejor temporada en el fútbol extranjero al consagrarse campeón de la Superliga de Dinamarca con el FC Midtjylland.

Pero el joven volante que se perdió el amistoso con Paraguay despejó dudas y puso tranquilidad.

"Me he sentido bien. Comencé entrenando apartado pero con el pasar de los días me integré al grupo y ya estoy entrenando normal. Me he sentido bien físicamente", expresó en conversación con el sitio de la Roja.

"Yo me siento bien, tranquilo. La expectativa es llegar lo más lejos que se pueda, siempre vamos a aspirar a lo máximo posible", añadió.

Además, el oriundo de Hijuelas añadió: "Es un lindo grupo. Todos nos apoyamos y todos vamos a luchar por el mismo objetivo".

Sobre el enfrentar a Perú, Canadá y Argentina en el torneo continental, Osorio sostuvo: "Son rivales muy duros, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido y a buscar los tres puntos".

Por último, sobre los trabajos con el técnico Ricardo Gareca, dijo: "Trato de hacer lo que me pide en los entrenamientos y en los partidos. Me he sentido bien con sus indicaciones".

PURANOTICIA