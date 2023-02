Darío Lezcano fue oficializado como nuevo refuerzo de Colo-Colo: "Vine para ser campeón"

Colo-Colo ya tiene con todas sus letras a Darío Lezcano. El "Cacique" presentó este lunes de manera oficial al delantero paraguayo, quien llega para reemplazar a Juan Martín Lucero.

En la conferencia de prensa, el ariete guaraní se mostró motivado por arribar al conjunto "albo" y reconoció que su compatriota Justo Villar le recomendó aceptar la oferta.

"La motivación... no tengo palabras. Es el club más grande de Chile y eso dice todo. Charlamos con el profe, me motiva mucho eso. Trataré de hacer lo mejor de mí, el mejor Darío Lezcano y, con mis goles, llevar al equipo adelante (...) Vengo a hacer mi trabajo, trabajar duro, escuchar lo que el profe me pida y dar lo mejor de mí. Después veremos con cada partido y entrenamiento para ser el mejor y tratar de dejar algo aquí. Por eso vine, para ser campeón. Estoy en un club grande y esa es la meta", expresó el atacante.

Sobre el disputar la Copa Libertadores, sostuvo: "Es un sueño mío desde chico. Aquí en Sudamérica se habla mucho, es lo más importante para todo el mundo. Salí temprano de mi país, entonces sería un sueño jugarla, pero primero hay que hacer bien las cosas en Colo-Colo. Después veremos eso".

Respecto a su conversación con Justo Villar, comentó: "Es un capo. Llegué en ese momento a la selección de Paraguay con los grandes jugadores y era un privilegio estar con ellos. Cuando Justo se entero me llamó directo y me dijo que no lo tenía que pensar dos veces. Que era un club grande, familiar y eso me motiva más. Lo mismo Fabi (Castillo), me dijo que me viniera, que era otra cosa. Que era un club completamente diferente, eso te facilita el pensar en decir que sí o no. Conocía a Fabián y Justo, ellos me estaban diciendo la verdad y así es más fácil para mí escoger".

Sobre el reemplazar a Lucero, dijo: "Yo vengo a hacer mi trabajo, es un club grande y no será fácil. Espero hacer bien las cosas. Para ser delantero, tengo que hacer los goles".

(Imagen: ColoColo)

