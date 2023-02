Daniel Morón explotó contra el árbitro del duelo entre Colo-Colo y Everton

Colo-Colo resignó un empate a 1 frente a Everton en el estadio Monumental, en un partido marcado por la expulsión de Maximiliano Falcón.

Tras la igualdad ante los ruleteros, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, terminó bastante molesto y explotó contra el arbitraje.

"Felipe González le puso amarilla a Falcón por una jugada que ve. Cuando le tira el pelotazo al jugador de Everton, él lo ve. Después va al VAR y quiere decir que se equivocó en lo que hizo minutos antes, como le erró todo el partido. Menos mal que no fue siempre a la pantalla, porque sino debía corregirse siempre", expresó el histórico ex arquero de los albos.

Además, el "Loro" disparó por la tarjeta amarilla que recibió Marcos Bolados por entrar al campo, supuestamente, sin autorización.

"Esa es otra cosa horrorosa. No hay comunicación entre los árbitros. No sé para qué mierda llevan esa hueaíta (sic) en el oído y en la boca. No sé para qué. El cuarto le dice a Bolados que puede entrar. Es verdad que no debía entrar en esas condiciones, pero si el árbitro te lo dice, él entra. Y resulta que el principal no es capaz de preguntarle a su asistente si le dio la señal. Quedas condicionado por 70 minutos por un error", sostuvo.

