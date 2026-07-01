Daniel Garnero quedó disconforme pese a triunfo de la UC ante Everton por Copa Chile: "Podríamos haber hecho más goles"

Universidad Católica sigue intratable en la Copa Chile 2026. El cuadro "cruzado" derrotó por 2-1 a Everton en el Claro Arena para mantener su campaña perfecta (cuatro triunfos en igual cantidad de partidos) y clasificar a la siguiente fase.

Sin embargo, pese a la victoria, el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, nuevamente quedó disconforme con el desempeño de sus pupilos.

"Te quedas con la parte negativa, nosotros podríamos haber hecho más goles en el primer tiempo y en el segundo tuvimos situaciones claras que no convertimos. Pero creo que se dividió mucho, sobre todo en el primer tiempo", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

"No estuvimos muy efectivos, desperdiciamos alguno que otro mano a mano. Nos pusimos a ganar y en una pérdida ellos terminan haciendo un golazo, un gesto técnico espectacular. Y termina como nivelando un partido que estaba muy dominado por nosotros", añadió.

Además, agregó que "después el penal no lo pudimos convertir y también eso anímicamente nos fue afectando. Cosa que no nos pasaba de entrada, al contrario, controlamos y dominamos esas situaciones".

Por último, Garnero sostuvo que "tuvimos situaciones claras que volvimos a desperdiciar, pero en línea general merecimos ganar el partido".

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