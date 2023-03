Dan a conocer los cruces para las fases regionales de la Copa Chile

Durante la noche de este jueves se llevó a cabo el sorteo para la nueva edición de la Copa Chile, que estrena un innovador formato para conocer al posible sucesor de Magallanes.

Entre los duelos más atractivos de la primera etapa, destacan los debuts de los grandes, con Colo Colo enfrentando a Santiago City, Universidad Católica ante Deportes Colina y Universidad de Chile contra Chimbarongo FC. Además, aparece uno de los clásicos de la Octava Región, con Deportes Concepción midiéndose con Fernández Vial.

De acuerdo a lo estipulado por las bases del certamen, los equipos de todas las categorías (46 profesionales y 18 de ANFA) fueron divididos en cuatro zonas con 16 integrantes en cada una.

Cada grupo comprende llaves a partido único para las fases de octavos, cuartos y semifinales, y solo la definición del campeón regional será en ida y vuelta. La localía será en los primeros duelos será favorable para los elencos de menor división.

Los cuatro ganadores se verán las caras en una nueva serie de semifinales (Norte vs Centro Norte y Sur vs Centro Sur) y los triunfadores irán a la pelea por el título. Todos estos choques serán ida y vuelta.

Cabe recordar que el vigente campeón del certamen es la Academia, elenco que coronó su sorprendente 2022 derrotando 7-6 por penales a Unión Española, tras igualar a dos en los 90 minutos.

El torneo iniciará la segunda semana de abril, programación por confirmar.

Grupo Norte

San Marcos de Arica vs Trasandino de Socoroma

Deportes Iquique vs Club Unión Iquique

Deportes Antofagasta vs Eléctrico Refinería

Cobreloa vs Deportivo Ojanco

Cobresal vs Unión Bellavista

Deportes Copiapó vs Provincial Ovalle

Coquimbo Unido vs Quintero Unido

Deportes La Serena vs Unión Compañías

Grupo Centro Norte

Colo Colo vs Santiago City

Unión La Calera vs Trasandino de Los Andes

Palestino vs Deportes Limache

Santiago Morning vs San Antonio Unido

Universidad Católica vs Deportes Colina

Santiago Wanderers vs Real San Joaquín

Everton vs Deportivo Población Los Nogales

Unión San Felipe vs San Luis Luis de Quillota

Grupo Centro Sur

Universidad de Chile vs Chimbarongo FC

O'Higgins vs General Velásquez

Audax Italiano vs Deportes Recoleta

Curicó Unido vs Deportes Rengo

Unión Española vs Colchagua CD

Athletic Club Barnechea vs Lautaro de Buin

Magallanes vs Ferroviario Comercial

Deportes Melipilla vs Deportes Santa Cruz

Grupo Sur

Ñublense vs Comunal Cabrero

Rangers vs Deportes Linares

Universidad de Concepción vs Deportes Iberia

Fernández Vial vs Deportes Concepción

Huachipato vs Teniente Merino

Deportes Temuco vs Gol y Gol

Deportes Puerto Montt vs Bories

Deportes Valdivia vs Provincial Osorno

PURANOTICIA