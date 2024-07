Damián Pizarro fue presentado en Udinese y dijo que "sería maravilloso" que Alexis Sánchez se sumara al club

Damián Pizarro fue presentado oficialmente como flamante fichaje del Udinese de Italia.

El joven delantero chileno de 19 años se puso la camiseta del cuadro de Friuli y en conferencia de prensa manifestó su felicidad por este nuevo desafío.

"Estoy muy contento de haber salido del club más importante de Chile, Colo-Colo. Quiero saludar a los hinchas que me apoyaron y su afecto es también la razón por la que estoy aquí", comenzó diciendo el ariete.

"Encantado de haber llegado al Udinese y de poder jugar en Europa. Es un sueño hecho realidad", añadió el ahora ex atacante albo.

Además, en la ocasión, reveló un consejo que le dio Arturo Vidal antes de partir a Italia: "Vidal me dijo que va a ser difícil y que entrene fuerte, pero también que juegue tranquilo porque tengo todas las condiciones para hacerlo bien aquí. Ya he jugado partidos importantes a nivel internacional y no tengo miedo de sentir la presión".

También tuvo palabras para Alexis Sánchez, quien suena fuerte para retornar al Udinese: "Es un gran jugador, es mi ídolo y un ícono chileno. Sería maravilloso si viniera, pero no depende de mí".

Sobre su posible debut en el conjunto "bianconero", sostuvo: "Lo antes posible. Espero que en un par de semanas como máximo esté a disposición del equipo".

Por último, sobre sus ídolos en el fútbol, Pizarro comentó que "tengo a Zamorano como referente, pero también me gusta mucho Luis Suárez. Hay muchas otras leyendas que he seguido".

(Imagen: @Udinese_1896)

