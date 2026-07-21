Damián Pizarro define su salida de Racing y tendría "arreglada su llegada" a Audax Italiano

El delantero nacional negocia su salida del club de Avellaneda para retornar al fútbol chileno. Su arribo al cuadro itálico incluiría una millonaria opción de compra.
Ya es casi un hecho que Damián Pizarro regresará al fútbol chileno como fichaje de Audax Italiano, de cara a la segunda parte de la temporada 2026.
Según dio a conocer el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en fuchajes, el joven delantero nacional se encuentra definiendo detalles para rescindir contrato con Racing de Avellaneda, donde no tuvos mayores chances.
"El pibe está pidiendo dinero que negoció con Racing. Es lo justo, si lo están echando. Yo le tenía fe en un principio. Pero ahora tiene arreglada su llegada a Audax", sostuvo en Picado TV.
Además, desde suelo trasandino aseguraron que el arribo del ex Colo-Colo al conjunto itálico se daría por medio de una opción de compra por cerca de cinco millones de dólares por el 70% de su carta.
PURANOTICIA