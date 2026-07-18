Damián Pizarro alistaría su regreso al fútbol chileno como refuerzo de Audax Italiano

Tras varias semanas de especulaciones, todo parece aclararse para el delantero nacional Damián Pizarro, quien tuvo un semestre para el olvido con Racing de Avellaneda, combinado al cual llegó en calidad de cedido por Udinese.

Es que en el último tiempo se ha especulado con que el joven atacante estaría en la órbita de Audax Italiano, cuadro donde aspira a tener la regularidad que no tuvo ni en la Academia ni en su anterior préstamo en Le Havre de Francia.

El elenco itálico tendría negociaciones avanzadas con el ariete chileno y, además, tendría encaminada la rescisión de su contrato con el conjunto albiceleste.

La idea de los audinos sería pedir la cesión hasta fin de año, quien desde que salió de Colo-Colo rumbo a Italia a mediados de 2024, solo ha sumado 522 minutos en cancha.

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