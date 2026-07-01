D. Limache reaccionó en el epílogo y rescató un empate ante Coquimbo Unido en la Copa Chile

En un reñido encuentro disputado en el estadio Lucio Fariña Fernández, Deportes Limache despertó sobre el final para firmar un sufrido empate 1 a 1 ante Coquimbo Unido, por la segunda fecha del grupo A de Copa Chile.

Los "piratas" tomaron la ventaja en el cierre de la fracción inicial con un tanto de Guido Vadalá (45').

En el complemento todo transcurrió sin mayores sobresaltos hasta que en el 87' la visita se quedó con diez elementos por la tarjeta roja que recibió Dylan Glaby y en los descuentos, los "tomateros" emparejaron las cifras con un autogol de Manuel Fernández (90+1').

De esta manera, el elenco "filibustero" se alzó como puntero exclusivo de su zona con ocho puntos, uno por sobre su más cercano perseguidor. La escuadra "cervecera", en tanto, quedó tercera con cinco unidades.

Ahora, Coquimbo Unido se alista para visitar desde las 18:00 horas del sábado al sublíder Deportes Iquique en un duelo que puede darle la clasificación a la siguiente fase. Por su parte, Deportes Limache se verá las caras con el colista San Marcos de Arica desde las 20:00 del domingo.

(Imagen: @clubdeporteslimache)

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