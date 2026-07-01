Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
D. La Serena festeja en El Salvador tras derrotar sobre la hora a Cobresal por la Copa Chile

D. La Serena festeja en El Salvador tras derrotar sobre la hora a Cobresal por la Copa Chile

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Los "papayeros" volverán a la cancha este domingo a las 12:30 horas para enfrentar al líder Deportes Antofagasta, mientras que los "mineros" recibirán a Cobreloa desde las 15:00 de ese mismo día.

D. La Serena festeja en El Salvador tras derrotar sobre la hora a Cobresal por la Copa Chile
Miércoles 1 de julio de 2026 20:43
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Deportes La Serena derrotó por la cuenta mínima a Cobresal, en un partido válido por el grupo C de la Copa Chile.

Los visitantes lograron reponerse a la expulsión de Felipe Chamorro a los 27 minutos del primer tiempo, en el encuentro disputado en el estadio El Cobre de El Salvador.

El único gol del duelo fue obra del volante Jeisson Vargas, cerca del final, a los 90+2 minutos.

Con esta victoria, los "papayeros" treparon hasta la segunda ubicación con siete puntos y dejaron en el fondo a los "legionarios" con apenas una unidad y encomendándose a un milagro para tener chances de avanzar de ronda.

Cabe señalar que Deportes La Serena volverá a la cancha este domingo a las 12:30 horas para enfrentar al líder Deportes Antofagasta, mientras que Cobresal recibirá a Cobreloa desde las 15:00 de ese mismo día.

(Imagen: @arengadelabuelochile)

PURANOTICIA

Cargar comentarios