D. La Serena festeja en El Salvador tras derrotar sobre la hora a Cobresal por la Copa Chile

Deportes La Serena derrotó por la cuenta mínima a Cobresal, en un partido válido por el grupo C de la Copa Chile.

Los visitantes lograron reponerse a la expulsión de Felipe Chamorro a los 27 minutos del primer tiempo, en el encuentro disputado en el estadio El Cobre de El Salvador.

El único gol del duelo fue obra del volante Jeisson Vargas, cerca del final, a los 90+2 minutos.

Con esta victoria, los "papayeros" treparon hasta la segunda ubicación con siete puntos y dejaron en el fondo a los "legionarios" con apenas una unidad y encomendándose a un milagro para tener chances de avanzar de ronda.

Cabe señalar que Deportes La Serena volverá a la cancha este domingo a las 12:30 horas para enfrentar al líder Deportes Antofagasta, mientras que Cobresal recibirá a Cobreloa desde las 15:00 de ese mismo día.

(Imagen: @arengadelabuelochile)

PURANOTICIA