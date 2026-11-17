Deportes La Serena emitió un comunicado oficial para desmentir los rumores que apuntaban a una posible venta del club.

El club respondió las declaraciones realizadas por el periodista Fernando Tapia en el programa "Pauta de Juego" de radio Pauta, donde afirmó que existirían conversaciones entre Felipe Muñoz (actual presidente de Rangers), Vibra y Fernando Felicevich para concretar una eventual venta del cuadro granate.

En la declaración publica, señalaron que “Deportes La Serena informa a nuestra ciudad y a nuestra gente que es absolutamente falso que nuestro club esté en venta”.

Añadieron que “es absolutamente falso que existan conversaciones con Felipe Muñoz, o con cualquier otra persona, para la venta de nuestro club o un cambio en su propiedad o control”.

Finalmente, el cuadro del norte chico cerró manifestando: “A nuestra ciudad y a toda nuestra gente: Club Deportes La Serena no se vende. Seguimos trabajando juntos con rumbo claro”.

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