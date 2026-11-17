A falta de más de una semana para el partido entre Deportes Concepción y Universidad de Chile en el estadio Ester Roa Rebolledo, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera, el cuadro penquista le entregó una pésima noticia a los hinchas azules.

Por medio de sus redes sociales, el "León de Collao" informó que por determinación de Carabineros, no se pondrán a la venta entradas para la fanaticada visitante para el duelo del domingo 29.

Ante esta situación, desde la tienda lila manifestaron "nuestra disposición siempre ha sido recibir a la hinchada visitante, entendiendo que la presencia de ambas parcialidades contribuye al desarrollo del espectáculo deportivo y enriquece la experiencia de un partido de esta relevancia para el fútbol nacional".

En esa misma línea, insistieron en su voluntad "de colaborar y trabajar junto a las autoridades para generar las condiciones necesarias que permitan contar con público visitante, poniendo a disposición del proceso toda la colaboración y disposición del club".

Cabe recordar que previo a dicho enfrentamiento, Universidad de Chile visitará a O'Higgins este sábado, mientras que Deportes Concepción se verá las caras con Huachipato este domingo.

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