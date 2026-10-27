D. Concepción denuncia que hincha golpeó a futbolistas y un integrante del staff en medio de un entrenamiento en Nonguén

Nada de bien lo pasan en Deportes Concepción. El cuadro penquista suma cuatro partidos consecutivos sin ganar en la Liga de Primera, racha que lo tiene en el 11° puesto, además de quedar eliminado en cuartos de final de la Copa Chile.

A eso se suma un lamentable episodio vivido durante este martes, pues el club lila denunció que una persona ingresó a los Campos Deportivos de Nonguén y agredió a integrantes de la institución.

"Durante la jornada, un individuo identificado como hincha, quien, portando un elemento contundente, ingresó a los campos deportivos agrediendo y golpeando a un integrante de nuestro staff, jugadores del plantel profesional y jugadores del fútbol formativo quienes también se encontraban desarrollando sus entrenamientos al momento de los hechos".

Añadieron que ante esta situación, "el agresor fue retenido por integrantes de nuestra institución y posteriormente entregado a personal de Carabineros de Chile, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente, dejándolo en condición de detenido".

"Expresamos nuestro total respaldo y solidaridad con nuestros colaboradores y jugadores afectados, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad y la integridad de todos quienes forman parte de Deportes Concepción", complementa el comunicado.

Además, señalaron que reiteran que "el respeto y la convivencia deben prevalecer siempre en nuestro club. Somos una institución familiar, con una gran hinchada que nos apoya en todo momento independiente de los resultados deportivos, no podemos normalizar este tipo de acciones. Rechazamos cualquier conducta que atente contra estos principios y contra la integridad de las personas".

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