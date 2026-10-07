D. Antofagasta derrota a la U y toma ventaja de cara a la definición de los cuartos de final de la Copa Chile

Deportes Antofagasta dio el golpe y se impuso por 2-0 ante Universidad de Chile en el primer partido entre ambos por los cuartos de final de la Copa Chile, disputado en el estadio Calvo y Bascuñán.

El desenlace de la llave se vivirá el 21 de agosto en una cancha a definir (el Estadio Nacional no podrá ocuparse por un espectáculo musical).

El visitante comenzó a controlar la pelota, careció de variedad para construir jugadas que no fueran centros -en especial de Maximiliano Guerrero- porque, por el medio, Javier Altamirano chocó una vez con defensores nortinos sin poder abrir surcos para conectarse con los delanteros.

El encuentro cayó entonces en un estado de desorden, de lucha física donde los desaciertos en pases hicieron mella en las posibilidades de uno y otro.

Los dos equipos intentaron salir del estado de inmovilidad en el segundo tiempo, pero la diferencia se logró por un par de minutos de inspiración de uno -el local- y de desatención del otro -el visitante-.

En cuatro minutos -en los 53’ y 57’- los "pumas" lograr establecer diferencias, primero con un cabezazo de Bastián Tapia tras un córner donde todas las marcas azules se fueron con Josepablo Monreal, y luego con un tanto de José Báez, quien santificó una gran jugada donde los jugadores de la U fueron cayendo como palitroques.

La U, claro, fue a buscar con lo que tenía el descuento que achicara las cifras, pero la buena labor del arquero Juan Pablo Cisternas impidió el objetivo.

El encuentro de vuelta donde se definirá un semifinalista se disputará el miércoles 21 de agosto.

FICHA DEL PARTIDO

Antofagasta (2)

Juan Pablo Cisternas; Manuel Maluenda, Mathias Suárez, Bastián Tapia, Zacarías Abuhadba; Vicente Aros (Nelson Sepúlveda, 69’), Fabián Manzano, Adrián Cuadra (Sergio Hinojosa, 54’); Diego Rojas (José Bandez, 54’); Josepablo Monreal (Matías Gallegos, 54’) y Brayan Hurtado (Christian Bravo, 79’). DT: Luis Marcoleta.

Universidad de Chile (0)

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Nicolás Fernández; Fabián Hormazábal (Israel Poblete, 60’), Marcelo Díaz (Ignacio Vásquez, 60’), Tobías Reinhardt, Maximiliano Guerrero (Gonzalo Reyna, 69’); Javier Altamirano (Matías Riquelme, 79’); Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero. DT: Fernando Gago.

Copa Chile (Cuartos de final, ida).

Estadio: Calvo y Bascuñán.

Goles: Bastián Tapia (A, 53’) y José Bandez (A, 57’).

Árbitro: Rodrigo Carvajal.

ATON Chile/Sergio Gilbert J.

PURANOTICIA