Crystal Palace de Darío Osorio busca nuevo DT tras pésimo arranque: suma apenas siete puntos en la Premier League

El complicado presente de Darío Osorio y el Crystal Palace en la Premier League podría tener consecuencias importantes en el cuerpo técnico del equipo. El conjunto londinense ha tenido un pésimo arranque de temporada y, tras diez fechas disputadas, se ubica como absoluto colista de la competencia, con apenas siete puntos.

Este preocupante rendimiento habría puesto en duda la continuidad del entrenador francés Pierre Sage, quien llegó al banco del equipo hace apenas tres meses y cuyo despido sería inminente.

Ante este escenario, la dirigencia del Crystal Palace buscaría aprovechar el receso de la fecha FIFA de noviembre para encontrar un reemplazante para el estratega y definir el futuro del equipo de cara a lo que resta de temporada.

Según informó el medio británico The Sun, el club ya habría iniciado gestiones para contratar a Eddie Howe, exentrenador del Newcastle United, a quien incluso le presentó una oferta. Sin embargo, el técnico habría rechazado la propuesta.

Tras esta negativa, el Crystal Palace tendría en carpeta otros dos nombres para asumir la conducción del equipo: Thomas Frank, quien tuvo destacadas temporadas al mando del Brentford, y Sean Dyche, otro de los candidatos que estaría evaluando la institución londinense.

(Imagen referencial: @cpfc)

PURANOTICIA