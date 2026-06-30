Cristián Riquelme fue oficializado como refuerzo de D. Concepción tras dejar Colo-Colo

El presente futbolístico de Deportes Concepción los tiene en puestos de peligro, ya que marcha en la decimocuarta ubicación, cerca de la zona del descenso, y para enmendar la campaña de cara al segundo semestre se están reforzando, y para ello anunciaron la llegada de un jugador procedente de Colo-Colo.

El equipo que actualmente dirige Fernando Díaz, con 14 puntos, está a sólo uno de Cobresal y dos de Unión La Calera, que de momento perderían la categoría.

En sus redes sociales, el cuadro Lila dio a conocer la llegada de Cristián Riquelme: "¡Bienvenido al León! Cristián Riquelme se incorpora a Deportes Concepción 2026. Con 22 años, el lateral izquierdo llega al Conce tras desarrollar su carrera en Everton y Colo-Colo. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa con la camiseta Lila!".

Cabe señalar que el jugador no logró consolidarse en los "albos" y tendrá como próximo desafío la segunda rueda de la Liga de Primera con el "León de Collao", donde comenzarán su participación el domingo 26 de julio cuando reciban a O'Higgines a las 20:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

(Imágenes: @deportesconcepcionsadp / @elconce_cl)

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