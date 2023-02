Cristian Garin y caída ante Skatov: "Me estoy esforzando y no se me está dando"

Cristian Garin (102° del ranking ATP) se mostró preocupado por la derrota a dos sets ante el kazajo Timofey Skatov (129° ATP), que le significó a Chile quedar abajo en la serie de Copa Davis, válida por el repechaje al Grupo Mundial.

"Esta semana lo hice bien, lo venía haciendo bien. Siguiendo la tónica de Australia, que venía trabajando bien, ganando sets de entrenamiento, jugando a un nivel alto, pero entro a la cancha y no me estoy pudiendo encontrar. Tuve muchos errores, sobre todo de revés", partió confesando la segunda raqueta nacional.

Luego recalcó que "el momento es difícil, personalmente me duele estar en esta sintonía. Soy el primero en ser autocrítico si es que no le estuviese poniendo ganas o no entrenando. La verdad es que estoy trabajando muchísimo y no se me está dando. Duele, pero duele más porque quería darle el punto a Chile".

"Es un momento complicado. Solo apoyar a Nico (Jarry), que está jugando muy bien esta semana. Esperar que gane. Agradecer a la gente que vino porque me dio un apoyo fundamental y nada, es un momento difícil en lo personal", mencionó.

También aprovechó de confirmar que está en buena condición física: "Físicamente estoy bien. Después de un tiempo, estoy de a poco sin dolores, sobre todo en la mano, que estuve seis o siete meses con mucho dolor. Ahora estoy bien".

"En cuanto a la cancha, no quiero poner excusas. Creo que no me estaba moviendo bien. Yo soy de contextura pesada y cuando patino, por lo general, hago muchos hoyos en la cancha si la cancha está blanda, y lo estaba, pero no tiene nada que ver con el resultado del partido", dijo.

El "Tanque" también aplaudió lo hecho por su rival: "Tiene mucho mérito, creo que jugó muy bien (Skatov). Por ahí, podría haber sido un poco más agresivo, haber ido a cerrar más a la red, que es como solía jugar en los años pasado".

"Lo he intentado hacer, solo que estoy teniendo muchos errores y no estoy encontrando mi manera de juego. Eso es lo que más me preocupa. Como dije, me estoy esforzando y no se me está dando. Voy a seguir intentando, pero duele este momento", cerró.

