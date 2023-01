Cristián Cuevas valora su regreso a las canchas en la UC tras 6 meses y afirma que "sé que puedo dar mucho más"

Cristián Cuevas, lateral izquierdo de Universidad Católica, volvió a las canchas tras estar cerca de seis meses sin jugar por una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En el duelo del sábado ante Curicó Unido, el "Cimbi" jugó junto a Eugenio Mena, con quien competirá por la titularidad.

En primer lugar, y en conferencia de prensa, el jugador partió recordando la ruda lesión: "Fue difícil. El año pasado me costó en principio jugar, me gané un lugar, sentía que estaba agarrando un buen nivel y la lesión me llegó cuando creo que estaba en mi mejor momento".

Respecto a su presente, señaló: "sé que puedo aportar mucho más en lo personal, y en lo grupal, fue un comienzo muy diferente. Ahora vamos 6 de 6 puntos y estamos bastante ilusionados, hemos sido superiores en los dos partidos".

Sobre la batalla que tendrá con el "Keno", afirmó que "va a ser una linda y sana lucha. Cuando uno tiene buenos jugadores en más de un puesto, más de uno o dos, se saca rendimiento, uno se potencia con el otro. Todos vamos a subir el nivel y eso será en virtud del equipo".

"Hoy el profe me dice que le saque provecho a mis condiciones ofensivas, que en velocidad saco un poco más de diferencia que el promedio. Ahí me hago fuerte y sacando buenos centros al terminar la jugada", contó respecto de sus cualidades en la cancha.

PURANOTICIA