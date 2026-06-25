Costa de Marfil se clasifica a dieciseisavos del Mundial como segunda del grupo E tras superar a Curazao

Costa de Marfil superó por 2 a 0 a Curazao, asegurando su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial.

En contraste, tras la derrota, los caribeños se marchan con un punto del torneo que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

El primer tanto llegó en el minuto 7, Yan Diomandé entró en el área y puso un pase atrás para que Nicolas Pépé abriera el marcador.

El segundo del partido fue nuevamente obra del jugador del Villarreal, a los 64 minutos, concretando el pase a la siguiente fase.

Con esta victoria, Costa de Marfil se clasifica como segunda del grupo E y se medirá al segundo del grupo I (Francia o Noruega) el 30 de junio en Dallas.

(Imagen: FIFA)

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