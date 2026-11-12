Córdova explica la convocatoria de Alarcón y la ausencia de Palacios: "Se lo tiene que ganar en la cancha"

La Selección chilena disputará este viernes ante Colombia, a las 21:00 horas en Cali, el primero de los dos amistosos ante los "cafetaleros" en esta fecha FIFA de noviembre.

Este jueves, el técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova, habló en la tradicional conferencia de prensa previa, donde palpitó el cotejo ante el combinado tricolor. En ese sentido, enfatizó en el recambio con futbolistas jóvenes para así preparar el inicio de las próximas Clasificatorias para el Mundial 2030.

"Ya se empieza a formar el grupo respecto de lo que pasó en septiembre del año pasado, donde era todo una novedad. Hoy día el plantel está tomando una forma. Eso no significa que en el futuro no habrá llamados de gente más grande, eso no lo sabemos, pero hoy en día el foco está en armar un plantel competitivo de cara a lo que viene el próximo año, independiente de que esté en la banca", comenzó diciendo el DT.

"Es importante que ellos tengan continuidad de rendimiento, que los puntos altos sigan manteniéndose. Cuando aparecen estos grupos nuevos, es importante que aparezcan los líderes. Los partidos están hechos para ellos y para que tengan el roce internacional que tanto necesitamos", añadió el estratego.

Además, agregó: "La base de este proyecto se nutre de lo que pasa en el fútbol chileno. En esta nómina hay ocho o nueve jugadores. Hay jugadores del Colo-Colo campeón, de Católica, de la U, de O’Higgins. Para nosotros es súper importante seguir la liga de cerca y, sobre todo, ver a los jugadores que tenemos en la lista de seguimiento. Los jugadores del recambio no van a estar en Europa, hay que ayudar con la plataforma de la selección para que esto pase".

El adiestrador, además, se refirió a la presencia de Williams Alarcón y ausencia de Carlos Palacios, quienes viven dispar presente en Boca Juniors: "Hablé con Diego Markic, que es el ayudante del Vasco (Rodolfo Arruabarrena, DT del cuadro "xeneize"). Tuvimos una conversación amplia sobre ambos. No estamos en condiciones de desechar a ningún jugador. Me dijo que a Williams le ha costado jugar porque tiene por delante a Paredes, pero que lo ven muy bien. Creo que es un jugador que podemos recuperar".

Sobre la posibilidad de un regreso de Palacios a la Roja, sostuvo: "No desechamos a nadie. Creo que Carlos tiene una calidad de juego que, si consigue tener continuidad en Boca, seguramente también va a ser importante acá, pero se lo tiene que ganar en la cancha. Nosotros hace un año fuimos a hablar con todos los jugadores de la Liga Argentina y hemos tratado de traer de vuelta a jugadores que estaban fuera. Ojalá que todos los jugadores que estén afuera suban su rendimiento para el bien de la selección".

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