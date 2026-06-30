Coquimbo y la U descartan negociaciones por Lucas Assadi de cara al segundo semestre

Este martes comenzó a tomar fuerza el rumor de que Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno, tendría en carpeta a Lucas Assadi, mediocampista que perdió su lugar en Universidad de Chile debido a su inconsistente desempeño en la presente temporada.

Sin embargo, según dio a conocer diario El Día, los dos clubes involucrados negaron cualquier tipo de contacto por el volante, quien solo ha visto acción en once encuentros en 2026 sin registrar goles.

De acuerdo con el citado medio, la directiva aurinegra destacó las cualidades técnicas del centrocampista ofensivo, pero aclaró que nunca ha tenido contactos con la U para sumarlo a sus filas.

"Incluso, sostienen que la planificación deportiva para este mercado contempla únicamente la llegada del delantero argentino Facundo Pons", sumaron en la publicación.

En el caso del conjunto estudiantil, reportaron que los azules no tendrían intenciones en ceder al futbolista a un equipo que asoma como rival directo en la lucha por la parte alta de la Liga de Primera.

Por el contrario, el objetivo de la dirigencia del "Romántico Viajero" sería "concretar una transferencia que permita recuperar parte de la inversión realizada en uno de los principales talentos surgidos de su cantera, operación que idealmente debería acercarse a los 2,3 millones de dólares fijados como referencia para su salida".

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