Coquimbo Unido se corona campeón de la Copa de la Liga al vencer a O'Higgins

Hace poco más de un año, Coquimbo Unido se coronaba campeón de La Liga de Primera. En el verano, en tanto, ganó la Supercopa. Y después ganó su grupo en la Copa Libertadores accediendo así a los octavos del final del torneo.

El corolario de un año espectacular -el mejor de la historia- lo estableció el cuadro pirata este sábado tras consagrarse como el primer campeón de la Copa de la Liga al vencer en la final por 3-0 a O’Higgins en Santa Laura, logro que, además, le dio boletos para jugar en la fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

Los piratas supieron enrielar el encuentro y no soltarlo más cuando llegó el momento.

Hasta el primer gol de los coquimbanos (30’) el encuentro era una enredada lucha de uno y otro por imponer su estilo de juego que, en todo caso, no generaba réditos ofensivos para ninguno.

Pero el tanto de Luis Riveros descomprimió el ambiente porque a partir de ahí los dos equipos dejaron de lado los conceptos y trataron de ir, con un poco más de interés, a los respectivos arcos contrarios.

Mas nada fue muy determinante.

La intención de O’Higgins de entramar, de tejer, se vio desfavorecido por la ausencia de un filtrador de balones. Tanto así que Arnaldo Castillo tuvo que salir varias veces del área para intentar él un asistente eventual.

Los piratas en tanto, con su habitual desprecio a la posesión permanente, ensayaron casi siempre el libreto que más siente: el pelotazo a las puntas para ganar en velocidad, algo que no siempre pareció ser el mejor argumento.

Por ello, parecía que la batalla se iba a dar en términos más o menos parejos y trabados en lo que restaba todavía el partido. Pero el 2-0 que logró Coquimbo Unido en los descuentos del primer tiempo por intermedio de Guido Vadalá clausuró la pelea.

O’Higgins no tuvo ánimo ni herramientas para reaccionar cuando ya estaba en el suelo.

Apenas trató de no volver a verse sorprendido, pero ni eso pudo. A los 55’ Luis Riveros encabezó un contraataque que pilló desarmada a la defensa rancuagüina y que él mismo terminó con un gran remate al primer palo tras hacer una combinación quirúrgica con Guido Vadalá.

Nada más que decir. Los minutos finales fueron música para los oídos piratas que ya se están bien acostumbrando a alzar copas y celebrar a lo grande.

Coquimbo Unido (3)

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo (Pablo Rodríguez, 79’), Sebastián Galani; Cristian Zavala (Benjamín Chandía, 70’), Guido Vadalá (Lucas Pratto, 80’), Dixon Pereira (Nicolás Johansen, 62’); Luis Riveros (Salvador Cordero, 70’). DT: Hernán Caputto.

O’Higgins (0)

Omar Carabalí; Cristian Morales, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz (Santiago Toloza, 46’); Tomás Avilés (Bryan Rabello, 77’), Felipe Ogaz, Luis Pavez; Walter Bou (Esteban Moreira, 58’), Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez (Ignacio Schor, 58’). DT: Lucas Bovaglio.

Copa de la Liga (Final).

Estadio: Santa Laura.

Goles: Luis Riveros (CQ, 30’ y 55’) y Guido Vadalá (CQ, 45’).

Árbitro: Franco Jiménez.

PURANOTICIA