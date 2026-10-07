Coquimbo Unido remonta ante Cobreloa y avanza a los cuartos de final de la Copa Chile

Coquimbo Unido y Cobreloa se pusieron al día y este miércoles disputaron el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Chile.

Y finalmente el cuadro "pirata" selló su clasificación a cuartos. Al igual que en la ida en Calama, el elenco aurinegro volvió a derrotar por 2-1 al conjunto loíno, esta vez en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, para avanzar a ronda de ocho mejores.

Eso sí, los dueños de casa sufrieron en la revancha ante el puntero de la Primera B. Es que el equipo naranja sorprendió y abrió la cuenta en el último minuto del primer tiempo, tras un grosero error del portero Gonzalo Flores que aprovechó Vicente Conelli.

Sin embargo, en el complemento el técnico Hernán Caputto realizó dos cambios que cambiaron el trámite del cotejo con los ingresos de Luis Riveros y Guido Vadalá, quienes concretaron la remontada local.

El delantero paraguayo anotó la igualdad a los 57' en la primera pelota que tocó, mientras que a los 69', Vadalá le dio la victoria a los "filibusteros" con un golazo tras una gran jugada colectiva.

De esta manera, Coquimbo Unido sentenció la llave ante Cobreloa por un global de 4-2 y se metió en cuartos de final, donde enfrentará a Unión La Calera, que viene de eliminar a Universidad Católica.

PURANOTICIA