Coquimbo Unido recibirá a Sportivo Luqueño por Copa Sudamericana bajo estrictas medidas de seguridad

Coquimbo Unido enfrentará este jueves a Sportivo Luqueño por la segunda fecha de Copa Sudamericana, buscando cambiar la imagen que dejó en su debut con la derrota ante Red Bull Bragantino.

El choque entre el elenco aurinegro y el cuadro paraguayo se disputará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso con estrictas medidas de seguridad, según revelaron las autoridades locales.

Así lo hizo saber el delegado presidencial regional Galo Luna, quien detalló que "hemos visto las condiciones del estadio, las medidas han sido tomadas por el club que creemos garantizarán las preocupaciones de seguridad que solicitamos, especialmente la instalación de un nuevo kit de cámaras".

"Por eso esperemos que esto sea una fiesta deportiva, un encuentro internacional, y por eso también hacemos un llamado a toda la afición para que venga a disfrutar de este encuentro, que sea una fiesta deportiva y que su comportamiento también ayude a que todo salga bien", agregó el funcionario de gobierno.

Entre las disposiciones de resguardo destaca la presencia de 120 guardias privados, además de fijar el ingreso del público con dos horas y media de anticipación al arranque del duelo.

Por otra parte, el Jefe de Zona de Carabineros de Coquimbo, general Juan Muñoz, informó que "tenemos un plan ya trazado para este servicio, habrá anillos de seguridad en los que le decimos a la gente que no tenga entrada, que no se acerque al estadio porque no podrá entrar al perímetro del estadio, y obviamente menos para el estadio.

En la misma línea, remarcó que "con eso aseguramos que la gente que llega al estadio tenga su entrada, la haya adquirido y obviamente pueda disfrutar de un hermoso espectáculo deportivo".

PURANOTICIA