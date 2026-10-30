Coquimbo se acerca a zona de copas internacionales al derrotar a U. La Calera que se hunde en el fondo de la tabla

Coquimbo Unido, a pesar de estar en inferioridad numérica por más de setenta minutos, se impuso como local a Unión La Calera, que se sigue hundiendo en el fondo de la tabla del torneo de Primera División.

Los dos equipos tenían la obligación de ganar. Por el lado de los "Piratas" para acercarse a los lugares que dan cupos a copas internacionales, por más que pueda llegar a esos torneos por ser finalista de la Copa de la Liga, mientras que los "Cementeros" para seguir sumando puntos que les permitieran abandonar el último lugar.

De inmediato se notó que sería un pleito disputado, ya que el delantero Luis Riveros se ganó la tarjeta amarilla antes de los 30 segundos de juego por una fuerte entrada sobre el defensa de los visitantes, Juan Pablo Salomoni.

Guido Vadalá, con su sabida habilidad, encaró y apiló jugadores desde la derecha y su remate encontró las manos de Nicolás Avellaneda. El reloj indicaba el minuto once y fue la primera acción de peligro para los locales.

Cuando corría el minuto 18, Coquimbo tuvo un tiro de esquina a su favor, pero no supo aprovecharlo y los caleranos salieron en un veloz contragolpe por medio de Maximiliano Fernández. Sebastián Cabrera se barrió y dio la impresión de que fue una jugada limpia, pero el delantero quedó largo rato en el piso. Hubo llamado del VAR y luego de observar las imágenes, el juez Franco Jiménez lo expulsó. Minuto 20 y los colistas tenían a su favor la superioridad numérica para ir por el triunfo.

Curiosamente, los forasteros no supieron aprovechar ese hombre de más y fueron los del "Barbón" los que siguieron controlando las acciones.

A los 52', una mala salida de Benjamín Gazzolo la capturó Vadalá, se la dio a Sebastián Galani y Avellaneda salvó su portería cuando en el Francisco Sánchez Rumoroso ya se coreaba el gol, el que finalmente llegó a los 62' con un potente cabezazo de Luis Riveros que ya no tuvo oposición del golero.

El entrenador John Armijo realizó variantes, pero no encontró respuestas en las redes para La Calera, que con esta derrota por la cuenta mínima sigue de colista del torneo con 21 puntos y, a falta de cuatro fechas, salvarse del descenso se tornó en una tarea muy difícil. Coquimbo, en tanto, trepa en la tabla y por ahora quedó octavo con 35 unidades.

FICHA DEL PARTIDO

Coquimbo Unido (1): Diego Sánchez, Benjamín Gazzolo, Francisco Salinas, Juan Cornejo, Manuel Fernández, Sebastián Cabrera, Salvador Cordero (84’ Matías Zepeda), Sebastián Galani, Cristian Zavala (76’ Alejandro Camargo), Guido Vadalá 76’ Elvis Hernández), Luis Riveros. DT. Hernán Caputto.

Unión La Calera (0): Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz, Cristián Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Juan Pablo Salomoni (78’ Matías Campos López), Yonathan Andía (63’ Vicente Lavin), Rodrigo Pérez, Yerko Leiva (46’ Brian Nicolás Ferreyra), Francisco Pozzo (46’ Bayron Oyarzo), Maximiliano Fernández (63’ Joaquín Soto), Sebastían Sáez. DT: John Armijo.

Gol: 67’ Luis Riveros 1-0

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (4.874)

Árbitro: Franco Jiménez.

Expulsado: 20’ Sebastián Cabrera (COQ)

PURANOTICIA