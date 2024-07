Conoce los tres partidos de semifinales regionales de Copa Chile

Las semifinales regionales de Copa Chile comenzarán este sábado 6 de junio con tres enfrentamientos de ida, dos pertenecientes a la Zona Norte y uno a la Zona Centro Norte.

A partir de las 15:00 horas comenzará la acción con el duelo de ida entre Coquimbo Unido y Cobresal en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los "Piratas" vienen de dejar en el camino a Trasandino de Los Andes, mientras que los mineros se impusieron a Deportes Copiapó en los cuartos de final de la Zona Norte.

En el segundo encuentro de la jornada que comenzará a las 17:30 horas, Santiago Wanderers de Valparaíso recibirá a Palestino en el Estadio Elías Figueroa Brander por la Zona Centro Norte. Los dirigidos por Jaime García dieron el batacazo de los cuartos de final al eliminar agónicamente a Universidad Católica. En tanto, los árabes vienen de doblegar a Barnechea.

Por último, en el duelo programado para las 20:00 horas, Deportes Iquique recibirá en el Estadio Tierra de Campeones a Cobreloa. Los "Dragones Celestes" se hicieron fuertes en cuartos ante Deportes Antofagasta, mientras que los loínos dejaron atrás a San Marcos de Arica.

La acción de las semifinales regionales continuará este domingo con los cruces entre: Magallanes vs Unión Española, Everton vs Universidad de Chile, y Deportes Santa Cruz vs Colo Colo.

PURANOTICIA