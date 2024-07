Conoce la programación del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024

Después del receso por la Copa América de Estados Unidos 2024 y por el desarrollo de la Copa Chile, este fin de semana regresa la acción por el Campeonato Nacional con el inicio de la segunda rueda.

Todo arrancará este viernes 19 de julio, con el duelo entre Huachipato y Cobreloa, a disputarse a las 19:00 horas en el estadio CAP Huachipato.

En tanto, el sábado destaca el cotejo entre Universidad Católica y Unión La Calera, programado para las 17:30 en estadio por confirmar.

Por su lado, el domingo el líder Universidad de Chile visitará a Cobresal a las 15:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, mientras que Colo Colo recibirá el mismo día, pero a las 17:30 horas, a Unión Española en el Monumental.

Esta es la programación completa de la 16° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 19 DE JULIO

19:00 horas, Huachipato vs. Cobreloa, estadio CAP Huachipato.

SÁBADO 20 DE JULIO

12:30 horas, Coquimbo Unido vs. Ñublense, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

15:00 horas, O'Higgins vs. Deportes Copiapó, estadio El Teniente.

17:30 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, estadio por confirmar.

20:00 horas, Deportes Iquique vs. Audax Italiano, estadio Tierra de Campeones.

DOMINGO 21 DE JULIO

12:30 horas, Palestino vs. Everton, estadio Municipal de La Cisterna.

15:00 horas, Cobresal vs. Universidad de Chile, estadio El Cobre.

17:30 horas, Colo Colo vs. Unión Española, estadio Monumental.

PURANOTICIA