Con un clásico como plato fuerte: Conoce la programación de la novena fecha del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional sigue su curso y durante este fin de semana se disputará la novena fecha, que tendrá un duelo bastante especial.

Hablamos de una edición del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, encuentro que se llevará a cabo este sábado 20 de abril a contar de las 17:30 horas.

Al día siguiente saltará a la cancha el puntero del certamen, Universidad de Chile, elenco que visitará a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna desde las 15:00.

Consignar que la acción arrancará el viernes en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, escenario donde se enfrentarán a contar de las 20:30 Unión La Calera y Everton.

Esta es la programación completa de la novena fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 19 DE ABRIL

20:30 horas, Unión La Calera vs. Everton, estadio Nicolás Chahuán Nazar.

SÁBADO 20 DE ABRIL

15:00 horas, Cobresal vs. Ñublense, estadio El Cobre.

17:30 horas, Universidad Católica vs. Colo Colo, estadio Santa Laura-Universidad SEK.

20:30 horas, Coquimbo Unido vs. O'Higgins, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

DOMINGO 21 DE ABRIL

12:30 horas, Huachipato vs. Deportes Iquique, estadio Huachipato CAP-Acero.

15:00 horas, Palestino vs. Universidad de Chile, estadio Municipal de La Cisterna.

17:30 horas, Unión Española vs. Deportes Copiapó, estadio Santa Laura-Universidad SEK.

20:00 horas, Cobreloa vs. Audax Italiano, Estadio Zorros del Desierto.

