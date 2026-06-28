Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

La selección argentina venció 3-1 a Jordania -eliminado- en la última fecha de la primera fase y cerró el Grupo J con puntaje ideal, algo que solo hicieron también México y Francia en el Grupo A y el Grupo I. La Albiceleste tuvo templanza para manejar el partido después del gol rival en el segundo tiempo y selló la victoria con otra genialidad de Lionel Messi, quien marcó el último tanto con una excelente pegada de pelota detenida y se afianza como el máximo goleador del Mundial 2026. En el otro duelo de la zona, Austria avanzó como segundo tras empatar 3-3 con Argelia, que pasó de ronda como uno de los mejores ocho terceros.

Lo más llamativo antes del pitazo inicial fue el parado táctico del campeón del mundo, ya que Lionel Scaloni alineó a Exequiel Palacios como stopper o lateral derecho, una función en la que eligió darle descanso a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. Por momentos, defendió con tres hombres en el fondo y liberó a Nicolás Tagliafico para que intente pisar más el área. El ingreso de Palacios fue uno de los nueve cambios decididos con respecto a la formación que empezó ante Austria.

Al igual que lo sucedido ante Argelia, la Celeste y Blanca parecía romper el cero desde temprano, pero le anularon correctamente un gol a Giovani Lo Celso a los seis minutos por un evidente fuera de juego. El mediocampista del Real Betis tuvo su revancha con la ejecución de un delicioso tiro libre que terminó en el fondo de la red a los 18 minutos.

Un rato después, a los 27′, Lautaro Martínez pisó el área, estrelló su remate en el travesaño y, en el rebote, Marcos Senesi probó con un cabezazo, pero sufrió una dura patada en la cara. El árbitro fue llamado por el VAR para revisar la jugada y, tras verla en el monitor, sancionó la pena máxima convertida por el Toro Martínez a la media hora de juego.

A partir de ahí, la Celeste y Blanca conservó el resultado sin mayores sobresaltos en lo que restó del primer tiempo, incluso pudo aumentar diferencias, pero el arquero le tapó un tiro cruzado a Julián Álvarez. De regreso del entretiempo, a Lo Celso le anularon otro gol y, a los 54′, los asiáticos aprovecharon una desatención defensiva de Nicolás Otamendi y Leandro Paredes para encajar el descuento en los pies de Mousa Altamari.

Bajo este escenario, Scaloni decidió el ingreso de Lionel Messi para que dispute la última media hora de juego en los Estados Unidos y, ni bien entró, buscó sorprender con un tiro libre frontal, pero su búsqueda terminó por arriba del travesaño. Sin embargo, el 10 no se quedó en esa acción y provocó una nueva pelota detenida, de la cual se hizo cargo para sellar el 3-1 con un zurdazo al palo del arquero.

Con ese festejo, la Pulga alcanzó seis goles en el Mundial 2026 y subió la marca histórica a 19 gritos en Copas del Mundo. Scaloni ya había anticipado que su As no sería titular, pero sumó rodaje con vistas a los cruces eliminatorios.

La Selección volverá a jugar el próximo viernes desde las 19:00 (hora Chile) ante Cabo Verde en el Estadio Miami por los 16avos de final. Si supera ese escollo, se mediría el martes 7 de julio a las 13:00 a Australia o Egipto. Colombia puede ser un potencial rival de cuartos de final, mientras que Brasil o Inglaterra aparecen en el horizonte de una probable semifinal. Del otro lado del cuadro, varias selecciones fuertes pelearán por ser finalista, como España, Francia, Portugal, Alemania, Países Bajos y Marruecos.

PURANOTICIA / AGENCIAS / INFOBAE.COM