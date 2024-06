Colo Colo ya tiene rival para los octavos de final de Copa Libertadores

Se acabó la espera para Colo Colo. El Cacique ya conoció al rival que enfrentará en los octavos de final de Copa Libertadores, luego de que este lunes se realizara el sorteo en Paraguay.

Y el cuadro albo tuvo un abordable sortep, debido a se medirá con Junior de Barranquilla de Colombia, y zafó de enfrentar a poderosos elencos como Fluminense (campeón vigente y con el que ya chocó en la fase grupal) o River Plate.

Eso sí, el conjunto cafetalero no asoma como un equipo sencillo, pues terminó primero de la zona D y de manera invicta, con 10 puntos, las mismas unidades que Botafogo de Brasil, pero con mejor diferencia de gol. En su campaña obtuvo dos victorias, cuatro empates y ninguna derrota.

En caso de superar el escollo, en cuartos de final el cuadro de Macul podría jugar contra el ganador de la llave entre Talleres de Córdoba y River Plate.

Consignar que a Colo Colo se podría sumar Huachipato en ronda de 16 mejores, debido a que el Grupo C todavía no se define porque se suspendieron dos duelos debido al desastre provocado por las lluvias en Brasil. Si el conjunto acerero derrota el martes a Gremio, avanzará a octavos como primero de la zona y se medirá con Peñarol. Si empata y luego Gremio no derrota a Estudiantes, pasará como segundo y chocará con el actual campeón Fluminense.

Los partidos de ida se disputarán entre el martes 13 y el jueves 15 de agosto, mientras que las revanchas se desarrollarán entre el 20 y el 22 del mismo mes.

Estas son todas las llaves de octavos de final de Copa Libertadores:

San Lorenzo (Argentina) vs. Atlético Mineiro (Brasil)

Nacional (Uruguay) vs. Sao Paulo (Brasil)

Flamengo (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia)

Colo Colo (Chile) vs. Junior (Colombia)

Talleres (Argentina) vs. River Plate (Argentina)

Peñarol (Uruguay) vs. Primero Grupo C

Botafogo (Brasil) vs. Palmeiras (Brasil)

Segundo Grupo C vs. Fluminense (Brasil)

