Colo-Colo ya tendría fecha para la reanudación ante Puerto Montt tras suspensión en Copa Chile

Estaba previsto que Colo-Colo y Deportes Puerto Montt disputaran este martes los 45 minutos restantes de la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, en el estadio Monumental. El encuentro había sido suspendido a principios de octubre debido a las intensas lluvias que afectaron el campo de juego del recinto de Macul.

Sin embargo, el sistema frontal pronosticado para esta semana obligó a suspender nuevamente el compromiso entre albos y sureños, postergando una vez más la definición de la llave.

Aunque, hasta el momento, la ANFP no se ha pronunciado oficialmente sobre una nueva reprogramación, ya habría una fecha tentativa para completar el encuentro.

Según informó este viernes radio ADN, los minutos restantes del partido se disputarían el próximo lunes 2 de noviembre, a las 18:00 horas, en el estadio Monumental.

Cabe consignar que O'Higgins de Rancagua espera al ganador de esta llave para enfrentarlo en las semifinales de la competencia, luego de que el conjunto celeste resolviera hace un tiempo su serie de cuartos de final frente a Deportes Concepción.

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