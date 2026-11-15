Colo Colo y la UC definirán el título de la Liga Femenina de Chile

La Liga Femenina de Chile conoció este domingo a sus finalistas tras una definición paralela que dio como vencedores a Colo Colo y Universidad Católica.

Las albas, vigentes tetracampeonas del certamen, derrotaron por un ajustado 2-1 a Coquimbo Unido, imponiéndose por un marcador global de 3-1.

El Cacique abrió la cuenta por medio de Yenny Acuña (23'), Yordana Martínez emparejó la cuenta para la visita (34') pero Camila Martins (53') puso nuevamente en ventaja a un cuadro popular que terminó con diez futbolistas por la expulsión de Acuña (71').

Las cruzadas, en tanto, venían de golear por un contundente 4-1 a Universidad de Chile y hoy revalidaron su dominio sobre las azules con un triunfo por 2-0.

Pamela Cabezas aprovechó una serie de rebotes en el área para rematar y adelantar a la UC (24'), mientras que en el complemento Amparo Abarca se lució con una acción personal y sentenció el resultado en favor del conjunto precordillerana.

De esta manera, el equipo de la franja se clasificó por primera vez a la final de la Liga Femenina. Colo Colo, en cambio, se anotó en su quinta definición consecutiva con la misión de aumentar su hegemonía en el balompié criollo.

PURANOTICIA