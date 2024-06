Colo Colo y la UC a la cancha: Los cuartos de final fase regional de Copa Chile

Este domingo 23 de junio se jugarán nueve partidos de ida correspondientes a los cuartos de final de la fase regional de Copa Chile 2024, en los que verán acción clubes como Colo Colo, Universidad Católica, Unión Española, Coquimbo Unido, entre otros.

Todo comenzará a partir del mediodía, y terminará cerca de las 21:00 horas con el duelo pendiente por lo octavos de final zonales entre Deportes Concepción y Deportes Linares.

Uno de los cruces destacados de la jornada de cuartos será protagonizado por Santiago Wanderers y la UC a partir de las 15:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la Zona Centro Norte. Posteriormente, en duelo válido por la Zona Centro Sur, O'Higgins recibirá en El Teniente de Rancagua a Colo Colo sin hinchas albos en la tribunas por decisión del club celeste.

Por último, otra de las llaves interesantes será la que enfrente al líder de la Segunda División Porfesional, Deportes Melipilla, ante Everton de Viña del Mar. Mientras que, Trasandino de Los Andes y Real San Joaquín buscarán dar la sorpresa frente Coquimbo Unido y Unión Española, respectivamente.

PROGRAMACIÓN CUARTOS DE FINAL IDA FASE REGIONAL COPA CHILE

ZONA NORTE

Deportes Antofagasta vs Deportes Iquique - 12:30 horas

Trasandino vs Coquimbo Unido - 15:00 horas

ZONA CENTRO NORTE

Barnechea vs Palestino - 12:00 horas

Deportes Melipilla vs Everton - 15:00 horas

Santiago Wanderers vs U. Católica - 15:00 horas

ZONA CENTRO SUR

Deportes Santa Cruz vs Audax Italiano - 12:00 horas

Real San Joaquín vs Unión Española - 15:00 horas

Curicó Unido vs Magallanes - 15:00 horas

O´Higgins vs Colo Colo - 17:30 horas

ZONA SUR

Comunal Cabrero vs Rangers - 15:00 horas

Deportes Concepción vs Deportes Linares - 19:00 horas (octavos de final pendiente)

PURANOTICIA