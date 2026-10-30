Colo-Colo vuelve al triunfo tras golear a la U. de Concepción y encarrila el camino hacia el título

El estadio Monumental fue testigo de la recuperación de un Colo-Colo que dejó atrás la irregularidad de las últimas fechas y goleó por un inapelable 6-1 a Universidad de Concepción, reafirmando su condición de indiscutible puntero de la Liga de Primera.

Con cuatro partidos a cuestas sin festejos en el certamen y mostrando un evidente bajón futbolístico, el técnico albo Fernando Ortiz se vio obligado a hacer ajustes en la formación para no ceder más puntos y complicar el título con la arremetida de Universidad de Chile.

En la vereda opuesta, el cuadro penquista tenía la imperiosa necesidad de sumar de a tres no solo para cortar su mala racha en la competición, sino también para cortar distancias en la parte baja y reactivar el sueño de la permanencia.

Aunque en el inicio del cotejo dio la impresión de que la visita sería un hueso duro de roer, el "Cacique" rápidamente se puso en ventaja con un cabezazo de Álvaro Madrid (6') y estiró las cifras dos minutos más tarde con el frentazo de un Javier Correa que tendría una tarde inspiradísima.

El argentino aumentó las diferencias luego de aprovechar un resbalón de Osvaldo González en tres cuartos de cancha (19'). Parecía que la UDEC esbozaba una tibia reacción, pero con un sutil picotón de zurda (35') y un gol de gran factura tras eludir a dos defensar y el portero Jorge Broun (44'), Correa firmó un impresionante póker antes de irse al descanso.

Pese a que el compromiso estaba prácticamente finiquitado, el conjunto "forero" se dio el gusto de descontar con un zapatazo de Jeison Fuentealba que encontró una feble resistencia de Vozinha (46'), pero Joaquín Sosa no tardó en ampliar nuevamente la distancia para el elenco popular (51').

Como si esto no fuera suficiente castigo para los pupilos de Cristian Muñoz, en el 56' y luego de la intervención del VAR, sufrieron la expulsión de Benjamín Sáez, quien había ingresado para el complemento, debido a una fuerte infracción sobre Gedeon Díaz, dilapidando cualquier posibilidad de los universitarios para hacer menos dolorosa la derrota.

Gracias a este resultado, el combinado de Macul llegó a 58 puntos y le sacó diez de ventaja a Universidad de Chile, su más cercano perseguidor, que mañana enfrenta a Universidad Católica. El "Campanil", en cambio, se estancó en el penúltimo puesto con 23 unidades, tres por debajo de la línea de salvación.

El próximo jueves a las 20:00 horas, Universidad de Concepción recibirá a O'Higgins, otro equipo complicado con el descenso. Colo-Colo, en tanto, enfrentará desde las 19:00 de este lunes a Deportes Puerto Montt por el segundo tiempo pendiente de la revancha de los cuartos de final de Copa Chile, mientras que el domingo tendrá que visitar a Ñublense a contar de las 15:00 horas.

FICHA DEL PARTIDO

Colo-Colo

Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra (Javier Méndez, 76'), Joaquín Sosa (Diego Ulloa, 62'), Erick Wiemberg; Arturo Vidal (Cristian Díaz, 62'), Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid (Claudio Aquino, 67'); Francisco Marchant, Javier Correa (Maximiliano Romero, 67'), Gedeon Díaz. (DT: Fernando Ortiz)

Universidad de Concepción

Jorge Broun; Moisés González, Osvaldo González (Benjamín Sáez, 45'), Miguel Barbieri; Harol Salgado, Bryan Ogaz (Francisco Herrera, 81'), Facundo Mater (Bastián Ubal, 59'), Antonio Díaz; Luis Rojas (Cristopher Mesías, 45'), Rogelio Funes Mori (Cecilio Waterman, 59'), Jeison Fuentealba (DT: Cristian Muñoz)

Expulsados: Benjamín Sáez (UDEC, 56')

Árbitro: Gastón Philippe

Estadio: Monumental, Macul

PURANOTICIA