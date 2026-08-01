Colo Colo vence 4-3 a Everton y amplía en 15 puntos su ventaja en la cima del torneo

En una vibrante guerra de goles en el estadio Sausalito, Colo Colo se impuso por un cerrado 4-3 a Everton, sumando su octava victoria al hilo en la Liga de Primera y estiró a quince puntos su ventaja como líder absoluto de la competición.

Los días previos en el cuadro popular estuvieron marcados por las dudas sobre el fichaje del portero caboverdiano Vozinha, quien retrasó viaje y no arribó al país cuando estaba previsto, aunque en el club se manifestaron tranquilidad con respecto al tema.

En lo futbolístico, la visita buscaba mantener el tranco ganador que le ha permitido ampliar su diferencia en lo más alto de la tabla. Sin embargo, los ruleteros también tenían altas expectativas ya que un hipotético triunfo les permitía meter presión en la lucha por el subliderato.

Con esto en mente, el dueño de casa arrancó el duelo con una presión alta que le permitió robar el balón tras una cesión exigida de Arturo Vidal a Víctor Felipe Méndez, el arquero Gabriel Maureira no salió a achicar y Alan Medina tuvo tiempo de avanza, acomodarse en el área y rematar para abrir la cuenta (23').

No obstante y pese a exhibir problemas en la retaguardia, la visita empezó a hilvanar pases en campo contrario y emparejó las cifras con un suave toque de Maximiliano Romero para picar la pelota (31'). Cerca del final del primer tiempo, Álvaro Madrid cumplió con la ley del ex con un tiro rasante al primer poste (41').

Cuando parecía que los albos se irían en ganancia al descanso, el VAR se percató de una mano de Tomás Alarcón en el área y el árbitro cobró un penal para el local, que Medina se encargó de cambiar por gol para igualar la contienda.

En el arranque del complemento, el conjunto forastero tomó nuevamente la delantera gracias a Leandro Hernández tras conectar un centro de Madrid (52'), pero los viñamarinos respondieron de inmediato y Julián Alfaro aprovechó otra mala salida del rival para empatar el duelo (54').

El encuentro tuvo un punto de inflexión en el 61', momento en que tras una serie de pases en las inmediaciones del área contraria, Hernández encontró a Romero que con un sutil toque al esférico venció la resistencia del guardameta Ignacio González, anotando el cuarto tanto de su equipo.

Desde ese momento los pupilos de Fernando Ortiz empezaron a manejar con mucha tranquilidad el cotejo, dinámica que varió un poco hacia el epílogo con la escuadra oro y cielo buscando sin mucha claridad un empate que nunca llegó.

Así, el elenco de Macul sumó su octavo triunfo consecutivo para situarse en lo más alto del torneo con 42 puntos, quince por sobre sus más cercanos perseguidores. Los auriazules, en cambio, se estancaron en el octavo escalón con 23 unidades.

Everton intentará reencontrarse con los festejos el próximo sábado a las 15 horas cuando visite a Huachipato. Colo Colo, en tanto, volverá a viajar hasta la Región de Valparaíso para medir fuerzas con Unión La Calera desde las 17:30 del domingo.

Everton

Ignacio González; Lucas Soto (Braian Martínez, 83'), Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández (Emiliano Ramos, 73'); Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Alan Medina; Julián Alfaro (Andrés Arroyo,73') , Nicolás Montiel (Cristian Palacios, 73'), Josué Ovalle (Gustavo Charrupí, 77'). (DT: Walter Ribonetto)

Colo Colo

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón (Claudio Aquino, 68'), Álvaro Madrid (Alonso Olguín, 79'), Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa (Francisco Marchant, 45'); Leandro Hernández (Matías Fernández, 79'), Maximiliano Romero (Lautaro Pastrán, 87'). (DT: Fernando Ortiz)

Árbitro: Cristián Garay

Estadio: Sausalito, Viña del Mar

PURANOTICIA