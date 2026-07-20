Colo-Colo tendría "grandes avances" para cerrar la incorporación de Diego Valdés

Colo-Colo podría tener muy pronto noticias oficiales sobre los refuerzos de cara a la segunda parte de esta temporada, donde buscará mantenerse en la cima de la Liga de Primera.

Es que en las últimas horas se dio a conocer que el "Cacique" tendría prácticamente abrochada la llegada del portero uruguayo Santiago Mele.

Y ahora surgieron novedades respecto a la situación de Diego Valdés, una de las obsesiones del técnico de los albos, Fernando Ortiz.

Según el periodista Edson Figueroa, a través de "El Canal de Edson", el conjunto de Macul tendría “grandes avances” por el volante chileno, quien tiene contrato vigente con Vélez Sarsfield hasta 2027.

En caso de que se concrete, el mediocampista nacional regresaría al balompié criollo tras un largo paso por México y una breve estadía en Argentina por el elenco de Liniers.

(Imagen: @Velez)

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