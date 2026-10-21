Colo-Colo se despidió de la Copa Libertadores femenina con una goleada ante Caracas

Colo-Colo le dijo adiós a la Copa Libertadores femenina con una contundente goleada por 3-0 sobre Caracas, en el cierre de la fase de grupos del certamen.

Las albas, que llegaron a la última fecha sin posibilidades de avanzar de ronda, dominaron las acciones de principio a fin y casi no le dieron chances de reacción a un débil conjunto venezolano.

El "Cacique" se fue al descanso en ganancia gracias a las anotaciones de Yanara Aedo (37') y Mary Valencia (44'), mientras que Estefanía Banini selló la victoria en los descuentos (90+2').

De esta manera, las pupilas de Tatiele Silveira se despidieron del torneo continental con la frente en alto, sumando sus primeras tres unidades y quedaron terceras del Grupo A por detrás de Corinthians (9) e Independiente Santa Fe (6).

(Imagen: @ColoColoFem)

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