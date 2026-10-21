Colo-Colo se despidió de la Copa Libertadores femenina con una goleada ante Caracas

Las albas cerraron su participación en la fase de grupos del torneo continental con un contundente triunfo por 3-0 sobre el conjunto venezolano.
Colo-Colo le dijo adiós a la Copa Libertadores femenina con una contundente goleada por 3-0 sobre Caracas, en el cierre de la fase de grupos del certamen.
Las albas, que llegaron a la última fecha sin posibilidades de avanzar de ronda, dominaron las acciones de principio a fin y casi no le dieron chances de reacción a un débil conjunto venezolano.
El "Cacique" se fue al descanso en ganancia gracias a las anotaciones de Yanara Aedo (37') y Mary Valencia (44'), mientras que Estefanía Banini selló la victoria en los descuentos (90+2').
De esta manera, las pupilas de Tatiele Silveira se despidieron del torneo continental con la frente en alto, sumando sus primeras tres unidades y quedaron terceras del Grupo A por detrás de Corinthians (9) e Independiente Santa Fe (6).
(Imagen: @ColoColoFem)
PURANOTICIA