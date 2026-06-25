Colo-Colo recibe a O'Higgins en busca del liderato del Grupo E de la Copa Chile

El cacique buscará un nuevo triunfo en el estadio Monumental para asegurar la cima de su zona, mientras que los rancagüinos necesitan sumar tras empatar en su debut.
Continúa la acción por la Copa Chile 2026 y este jueves Colo-Colo recibe a O'Higgins a las 19:30 horas en el estadio Monumental, en partido pendiente por la primera fecha del Grupo E.
El cacique se estrenó en la competencia el fin de semana con una goleada por 3-0 ante Deportes Recoleta en Santa Laura, por lo que buscará un nuevo triunfo para tomar el liderato de su zona.
Para este cotejo, el técnico Fernando Ortiz mandaría a la cancha la siguiente oncena, con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.
En tanto, O'Higgins debutó en el certamen con un empate a 1 frente a Unión Española, por lo que necesita sumar ante los albos para no enredarse en su lucha por clasificar a la siguiente ronda.
El elenco rancagüino formaría con Jorge Peña; Cristián Morales, Nicolás Garrido, José Tomás Movillo, Leandro Díaz; Juan Leiva, Gabriel Pinto, Martín Maturana; Joaquín Tapia, Thiago Vecino y Rodrigo Godoy.
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