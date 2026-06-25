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Colo-Colo recibe a O'Higgins en busca del liderato del Grupo E de la Copa Chile

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El cacique buscará un nuevo triunfo en el estadio Monumental para asegurar la cima de su zona, mientras que los rancagüinos necesitan sumar tras empatar en su debut.

Colo-Colo recibe a O'Higgins en busca del liderato del Grupo E de la Copa Chile
Jueves 25 de junio de 2026 08:24
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Continúa la acción por la Copa Chile 2026 y este jueves Colo-Colo recibe a O'Higgins a las 19:30 horas en el estadio Monumental, en partido pendiente por la primera fecha del Grupo E.

El cacique se estrenó en la competencia el fin de semana con una goleada por 3-0 ante Deportes Recoleta en Santa Laura, por lo que buscará un nuevo triunfo para tomar el liderato de su zona.

Para este cotejo, el técnico Fernando Ortiz mandaría a la cancha la siguiente oncena, con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

En tanto, O'Higgins debutó en el certamen con un empate a 1 frente a Unión Española, por lo que necesita sumar ante los albos para no enredarse en su lucha por clasificar a la siguiente ronda.

El elenco rancagüino formaría con Jorge Peña; Cristián Morales, Nicolás Garrido, José Tomás Movillo, Leandro Díaz; Juan Leiva, Gabriel Pinto, Martín Maturana; Joaquín Tapia, Thiago Vecino y Rodrigo Godoy.

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