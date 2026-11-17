Tras consagrarse campeón del Campeonato Nacional 2026, en Colo-Colo ya comenzaron a trabajar en la conformación del plantel de cara a una exigente próxima temporada, en la que tendrán como uno de sus principales desafíos la disputa de la Copa Libertadores.

En ese escenario, el Cacique podría sufrir la salida de uno de sus defensores, luego de que Jonathan Villagra despertara el interés de clubes del extranjero.

De acuerdo con lo informado por radio ADN durante las últimas horas, el zaguero del conjunto albo estaría en la mira de equipos del fútbol mexicano, lo que podría abrir la puerta a una eventual negociación.

Sin embargo, el futbolista extendió recientemente su vínculo con el cuadro de Macul hasta diciembre de 2030. Además, su nuevo contrato no contempla una cláusula de salida, por lo que su partida dependerá de las condiciones que se establezcan en una posible negociación.

Ante este escenario, Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo-Colo, tendrá la última palabra respecto a una eventual oferta por el defensor y deberá decidir si está dispuesta a negociar su salida del equipo.