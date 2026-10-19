Colo-Colo Femenino queda eliminado de la Copa Libertadores y Yanara Aedo asume la responsabilidad: "Es una decepción total"

Un duro golpe sufrió Colo-Colo este domingo en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las albas cayeron por un agónico 2-1 ante Independiente de Santa Fe, resultado que selló su eliminación en la fase grupal del torneo continental.

Tras la derrota, Yanara Aedo, capitana del conjunto de Macul, manifestó su dolor por quedar fuera anticipadamente de la competencia y asumió la responsabilidad del equipo por el resultado.

"El club nos entregó todas las herramientas durante el año; 'Tati' (Silveira, entrenadora) nos entregó todas las herramientas, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Son detalles que no podemos seguir dejando que pasen. Somos nosotras las responsables de lo que acaba de pasar, nadie más. Tenemos que se autocríticas", expresó la mediocampista.

"Sabíamos a lo que veníamos y la gente igual lo sabía. No veníamos a irnos en primera fase, veníamos a superar las mismas fases que el año pasado, que fue meternos en semifinales. Es una decepción total para nosotras, no se puede adornar. No nos alcanzó... no nos alcanza. Tenemos que ser autocríticas cada una con lo que hacemos. Tendremos que trabajar el triple, no nos podemos quedar con esto. Hoy día vamos a llorar lo que tengamos que llorar; va a doler lo que tenga que doler, pero vamos a seguir peleando", añadió.

Finalmente, Aedo también se dirigió a los hinchas albos, a quienes pidió disculpas por la eliminación y prometió seguir trabajando para que el club vuelva a competir por el título continental. "A los hinchas pedirles perdón, eso es lo que más nos duele a nosotras. Sabemos que Quito queda muy lejos de donde venimos nosotros y nos acompañan. Perdón, vamos a seguir esforzándonos para volver a la Copa Libertadores. Como dije, no nos vamos a cansar hasta quedarnos con otra Libertadores. Mucha gente debe estar contenta de que caiga Colo-Colo; nosotras vamos a trabajar para callar bocas, pero también para retribuir un poco al hincha".

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