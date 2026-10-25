Colo Colo empata con Palestino y sigue enredando puntos en la cima

Ante un buen marco de público en el estadio Santa Laura, Colo Colo no pudo sostener la ventaja y resignó un empate a uno ante Palestino, enredándose en la cima de la Liga de Primera pese a su amplia diferencia con su sublíder.

Con tres duelos en línea sin ganar y con el recuerdo aun fresco de la inapelable goleada sufrida a manos de Coquimbo Unido, el Cacique llegaba al partido de esta tarde con la misión de volver a los triunfos para no resignar más puntos en su camino casi asegurado al título.

El elenco de colonia, en tanto, venían de dos duelos sin abrazos tras caer con Universidad Católica y empatar con Deportes Limache, resultados que los alejaron de los alejaron de la posibilidad de clasificar a Copa Libertadores como Chile 2.

El cuadro popular, que presentaba como gran novedad el regreso del portero caboverdiano Vozinha a la titularidad, tomó la delantera a los siete minutos con una anotación de Javier Correa tras una media vuelta y un zurdazo ajustado al palo derecho del guardameta Sebastián Pérez.

La visita mantuvo el control de las acciones y estuvo cerca de aumentar las cifras (35' y 41'). Los pupilos de Guillermo Farré despertaron sobre el final para tratar de emparejar el marcador antes del descanso pero el guardameta albo le negó el gol a Ronnie Fernández (45').

Los árabes cambiaron el chip para el segundo tiempo y convirtieron en figura del golero contrario, quien se lució con sendas atajadas ante César Munder (53') y Vicente Espinoza (57'), en una jornada especial para él por su viaje exprés para estar presente mañana en la gala del Balón de Oro a realizarse en Londres.

Conforme fue avanzando el compromiso se hizo más evidente el dominio del conjunto baisano, que tenía encerrado en su campo al rival y tras un rebote en el área, Enzo Roco impactó la pelota con suave disparo que superó la resistencia del cuidavallas.

La anotación del espigado defensor obligó al forastero a despertar y acelerar el tranco para recuperar la ventaja, cual pudo llegar al 83', pero Pérez se estiró para sacar el cabezazo de Leandro Hernández. En la jugada siguiente, el canterano tetracolor Ian Alegría estrelló el esférico en el palo.

En la agonía, el equipo de La Cisterna quedó en desventaja numérica por la expulsión de Dilan Zúñiga (90+2'), pero los dirigidos por Fernando Ortiz no capitalizaron esta situación y el marcador no se movió en Plaza Chacabuco.

De esta manera, el combinado de Macul firmó su cuarto encuentro en fila sin triunfos en el certamen, manteniéndose puntero con 55 puntos, diez por arriba del sublíder Universidad de Chile. Por su parte, el Tino Tino se afianzó en el quinto puesto con 38 unidades.

En el marco de la fecha 26 del torneo, Colo Colo recibirá a Universidad de Concepción a partir de las 19:00 horas del próximo viernes. Palestino, en tanto, visitará a Deportes Concepción desde las 20:30 del lunes dos de noviembre.

Palestino

Sebastián Pérez; Bryan Carrasco (Ian Alegría, 67'), Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Sebastián Gallegos, Dylan Glaby; Marcelo Eggel (Jonathan Benítez, 67'), Gonzalo Tapia, César Munder; Ronnie Fernández. (DT: Guillermo Farré)

Colo Colo

Vozinha; Jonathan Villagra (Iván Román, 72'), Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid (Tomás Alarcón, 79'), Víctor Felipe Méndez, Gedeón Díaz (Erick Wiemberg, 72'); Leandro Hernández, Javier Correa (Maximiliano Romero, 72'), Lautaro Pastrán (Cristian Díaz, 61'). (DT: Fernando Ortiz)

Expulsados: Dilan Zúñiga (PAL, 90+2').

Árbitro: Piero Maza

Estadio: Santa Laura-Universidad SEK, Independencia

PURANOTICIA