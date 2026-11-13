Colo-Colo derrotó a Racing de Avellaneda en un amistoso disputado en Concepción

Colo-Colo estrenó su corona de nuevo monarca del fútbol chileno con una ajustada victoria por 2-1 sobre Racing de Avellaneda, en un encuentro amistoso disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo, en Concepción.

A diferencia del "Cacique" que venía de consagrarse campeón el fin de semana pasado y está instalado en semifinales de la Copa Chile, la "Academia" afrontaba este duelo después de una temporada para el olvido que cerró sin poder clasificar a los playoffs del torneo de Clausura argentino y en el puesto 23 de la tabla anual.

Los pupilos de Fernando Ortiz no salieron a especular y desde el primer minuto fueron protagonistas de la contienda, tomando la delantera gracias al joven Gedeon Díaz, quien recibió un pivoteo de Maximiliano Romero y le botó el arco al portero Matías Tagliamonte (12').

Los albos mantuvieron el dominio de la pelota, pero fueron perdiendo profundidad en los metros finales. Los albicelestes aprovecharon este bajón del rival para animarse un poco más sobre campo contrario, aunque esto se vio reflejado en tibios intentos que no generaron mayor preocupación en el arquero Fernando De Paul, quien volvía a ver acción después de casi ocho meses.

No obstante, el cuadro popular recuperó la intensidad en el inicio del complemento y aumentó las diferencias gracias a una genialidad de Francisco Marchant, quien recibió el balón al borde del área por el sector derecho, se acomodó para la zurda y clavó el esférico en un lugar imposible para el cancerbero (47').

Parecía que el partido se le complicaba a la visita tras la expulsión de Leonel Pérez por doble amarilla (59'). Sin embargo, fue el local el que se desdibujó debido a todas las modificaciones, lo cual fue aprovechado por el conjunto trasandino para acortar distancias con un frentazo de Matías Pérez (81').

Pero la reacción del forastero solo se quedó en eso. De todas maneras, el compromiso tuvo una última incidencia en el epílogo del tiempo reglamentario luego de Javier Méndez le propinara un cabezazo a un adversario y se fuera a las duchas antes de tiempo por tarjeta roja directa (90').

Así, Colo-Colo cosechó un buen triunfo pensando en su próximo desafío, cuando le toque recibir a Universidad Católica en el estadio Monumental a las 18:00 horas del próximo domingo, en el marco de la fecha 28 de la Liga de Primera.

FICHA DEL PARTIDO

Colo-Colo

Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa (Marcos Bolados, 60'), Erick Wiemberg; Tomás Alarcón (Diego Acevedo, 77'), Cristian Díaz (Álvaro Madrid, 45'), Lautaro Pastrán (Xavier Romero, 60'); Francisco Marchant (Matías Fernández, 66'), Maximiliano Romero (Nahuel Flores, 66'), Gedeón Díaz (Sebastián Vega, 77'). (DT: Fernando Ortiz)

Racing

Matías Tagliamonte; Juan Barinaga (Ezequiel Cannavo, 67'), Matías Pérez, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez; Lautaro Díaz (Valentín Carboni, 67'), Francisco Fraga, Duvan Vergara (Matko Miljevic, 53'); Elías Torres (Adrián Fernández, 53'). (DT: Sebastián Romero)

Expulsados: Leonel Pérez (RAC, 59'); Javier Méndez (CC, 90')

Árbitro: Fernando Vejar

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

PURANOTICIA