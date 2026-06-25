Colo-Colo derrota a O'Higgins con gol agónico del canterano Felipe Raipán en la Copa Chile

Un sufrido triunfo sacó adelante Colo-Colo, que gracias al gol de uno de sus canteranos logró derrotar por 3-2 a O'Higgins en el estadio Monumental y se consolidó como líder exclusivo del grupo E de Copa Chile.

Los locales venían de un estreno arrollador con una contundente goleada sobre Deportes Recoleta, tranco ganador que buscaban sostener ante un cuadro rancagüino que, por el contrario, necesitaba sumar de a tres después de haber empatado en su debut con Unión Española en El Teniente.

Durante los días previos, la atención del conjunto de Macul estuvo puesta en el delantero Javier Correa -ausente por una sobrecarga muscular-, quien recibió un castigo de cuatro fechas de suspensión para la Liga de Primera después de sus críticas al árbitro Nicolás Gamboa.

Los pupilos de Fernando Ortiz no salieron a especular y tuvieron un par de llegadas interesantes en el arranque del compromiso (7' y 8'). La visita esbozó una tibia reacción que se extinguió de inmediato con el golazo de Maximiliano Romero, quien cumplió con la ley del ex con un potente derechazo a la entrada del área (24').

El "Cacique" no aflojó la marcha y siguió atosigando al adversario y en el minuto 39 amplió las cifras gracias al cabezazo de Joaquín Sosa, quien ganó por aire a sus marcadores e impactó de manera impecable el centro de Tomás Alarcón y parecía que el partido esteba sentenciado.

Pese a que la diferencia era difícil de revertir, el técnico forastero Lucas Bovaglio trató de cambiarle la cara a su equipo y aunque no pudo contrarrestar el dominio del dueño de casa, bien entrado el partido sus dirigidos lograron inclinar la balanza a su favor gracias a la velocidad de sus hombres por las bandas.

Y en el 79' vino el primer descuento cuando Felipe Faúndez trató de bajar un pase de Martín Maturana y terminó marcando de globito ante el portero Gabriel Maureira, quien tres minutos después de no fue capaz de bloquear un centro rasante de Francisco González y Thiago Vecino apareció en área chica para emparejar las cifras.

Sin embargo, cuando se empezaban a disputar los descuentos, Víctor Felipe Méndez le puso el esférico en la cabeza a Felipe Raipán, joven delantero de 16 años que había debutado el fin de semana pasado y marcó el definitivo 3-2 (90+1'). En la agonía, el capitán del O'Hi O'Hi, Alan Robledo, vio la tarjeta roja por un golpe a Sosa (90+6').

Con esta ajustada victoria, la escuadra popular trepó al primer puesto como único puntero de su grupo llegando a seis puntos. El combinado de la Sexta Región, en cambio, se mantuvo en la última ubicación con solo una unidad.

Este domingo a las 17:00 horas, O'Higgins se verá las caras con Deportes Recoleta, mientras que Colo-Colo visitará a Unión Española en el estadio Santa Laura desde las 19:30 del lunes 29.

FICHA DEL PARTIDO

Colo-Colo

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón (Felipe Raipán, 87'), Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández (Francisco Marchant, 77'), Maximiliano Romero (Yastin Cuevas, 77'), Lautaro Pastrán (Álvaro Madrid, 67'). (DT: Fernando Ortiz)

O'Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Benjamín Schamine (Martín Maturana, 61'), Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo (Thiago Vecino, 70'), Rodrigo Godoy (Bastián Yáñez, 61'). (DT: Lucas Bovaglio)

Expulsados: Alan Robledo (OHI, 90+6')

Árbitro: José Cabero

Estadio: Monumental, Macul

PURANOTICIA